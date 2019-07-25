30 000 р

Кресло-качалка; просторное и удобное подвесное кресло; с ножками превращается в шезлонг! В комплекте гипоаллергенный матрас из непромокаемой ткани (цвет на выбор), система крепления к потолку.

В конструкцию кресла можно внести изменения - угол наклона спинки, высоту спинки и ножек, цвет дерева.

Размеры: Ширина 64 см, высота 150 см, глубина 160 см.

Максимальная нагрузка для шезлонга в подвесном состоянии 100 кг.

Статья о подвесном шезлонге-трансформере здесь. Больше фото шезлонга смотрите в галерее.

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Если вы не нашли подходящего для себя подвесного кресла, свяжитесь с нами, и мы изготовим кресло по вашим пожеланиям!