Подвесные кресла ручной работы из натурального дерева
- Изготавливаются индивидуально под каждого заказчика – подбирается форма кресла, цвет дерева и ткани
- Кресла не «боятся» дождя и снега
- Чехлы съемные, наполнитель гипоаллергенный
- Кресла выдерживают 250 кг
Ассортимент:
- Глубокое подвесное кресло DeepLounge
- Семейное подвесное кресло для двоих
- Детское подвесное кресло
- Овальное подвесное кресло
- Подвесной шезлонг 3 в 1
Глубокое подвесное кресло DeepLounge
45 000 р SALE!!! 38 000 р
*Акция действует при заказе кресла до конца августа.
Самое популярное и удобное. Кресло выполнено из хвойных пород древесины.
Подушки из велюра с гипоаллергенным наполнителем - синтепух. Подушки съемные.
Диаметр переднего круга 128 см, глубина 80 см. Высота подушек спинки 65 см (может быть увеличена или уменьшена на ваше усмотрение). Цвет дерева и ткани подбирается индивидуально под Ваш интерьер.
Статьи о подвесном кресле DeepLounge по ссылке.
Семейное подвесное кресло для двоих
56 000 р
Кресло, которое сближает!
Для прекрасной пары влюбленных, для компании друзей, для мамы с ребенком или для очень эгоистичного человека.
Высота 128 см, ширина 178 см, глубина 80 см. Высота подушек спинки 70 см.
Кресло выполнено из хвойных пород древесины.
Подушки из велюра с гипоаллергенным наполнителем - синтепух.
Цвет дерева и ткани для подушек подбираются под ваши пожелания и интерьер.
Детское подвесное кресло
35 000 р
Подвесное кресло из натурального дерева. Мы называем его детским, потому что оно меньше, но взрослому, как видно на фото, в нем тоже будет вполне удобно.
Диаметр переднего круга 114 см, глубина 73 см, в подвешенном состоянии (с учетом отклонения) глубина составляет 55 см. Маленькая глубина и диаметр позволяют подвесить кресло в небольшой по размеру комнате или на балконе. Цвет дерева и ткани для подушек подбираются под ваши пожелания и интерьер.
Статьи о детском подвесном кресле по ссылке.
Овальное подвесное кресло
35 000 р
Кресло выполнено из хвойных пород древесины.
Подушки из велюра с гипоаллергенным наполнителем - синтепух. Высота 128 см, ширина 96 см, глубина 64 см. Высота подушек спинки 65 см (может быть изменена на ваше усмотрение).
Кресло отлично подойдет для лоджии или маленькой комнаты. Несмотря на небольшой размер, кресло удобное, цвет дерева и ткани для подушек подбираются под ваши пожелания и интерьер.
Статья об овальном подвесном кресле по ссылке.
Подвесной шезлонг 3 в 1
30 000 р
Кресло-качалка; просторное и удобное подвесное кресло; с ножками превращается в шезлонг! В комплекте гипоаллергенный матрас из непромокаемой ткани (цвет на выбор), система крепления к потолку.
В конструкцию кресла можно внести изменения - угол наклона спинки, высоту спинки и ножек, цвет дерева.
Размеры: Ширина 64 см, высота 150 см, глубина 160 см.
Максимальная нагрузка для шезлонга в подвесном состоянии 100 кг.
Статья о подвесном шезлонге-трансформере здесь. Больше фото шезлонга смотрите в галерее.
Все цены, акции и скидки нашего интернет-магазина будут отображаться здесь, следите за изменениями!
Больше фото вы можете посмотреть в галерее и в нашей группе вконтакте.
Если вы не нашли подходящего для себя подвесного кресла, свяжитесь с нами, и мы изготовим кресло по вашим пожеланиям!